Luxus-Penthouse in London

Heute werfen wir mit euch einen Blick in eine luxuriöse Penthouse-Wohnung in Belgravia, einem der nobelsten Viertel in London. Es ist also nicht verwunderlich, wie exklusiv und stylish sich dieses Stadtdomizil präsentiert. Unsere Experten von TLA Studio haben das Projekt umgesetzt, für das die ursprüngliche Immobilie komplett kernsaniert und umgestaltet wurde. Wir wünschen euch viel Spaß beim virtuellen Rundgang durch diese Traumwohnung.