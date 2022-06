Moderner Hausgarten in Krefeld

Ein intimer Sitzbereich, der über Trittplatten erreicht wird, schließt sich an ein großzügiges Pflanzbeet aus Buchs und Allium Giganteum an. Im südlichen Teil des Gartens, vor dem Küchenbereich des Wohnhauses, befindet sich die Nutzgartenzone mit Hochbeeten und Pflanzkübeln. Bei der Formgebung des Cube Garden wurde verstärkt auf klare Linien, scharfe Ecken und Kanten und quadratische Elemente gesetzt, die zum von den Bauherren gewünschten modernen Look des Gartens beitragen.