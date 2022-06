Wohnhaus in Würfelform

Die Zeiten, als Flachdächer fast ausschließlich an Bungalows oder Gewerbebauten zu finden waren, sind lange vorbei. Heute liegt das Flachdach auch bei modernen Einfamilienhäusern voll im Trend. Die moderne Interpretation des Bauhausstils aus den 1920er Jahren findet immer mehr begeisterte Anhänger, die sich ihr Zuhause im kubischen Stil mit großen Glasflächen und einer klaren Formensprache wünschen. Da passt ein klassisches Satteldach natürlich nicht so richtig ins Bild. Auch bei dem Wohnhaus, das unsere Würzburger Experten von Hofmann Keicher Ring Architekten für ihre Kunden planten, stellt das Flachdach ein wichtiges architektonisches Element dar. Wir zeigen euch, was dieses Projekt darüber hinaus ausmacht.