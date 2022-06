homify 360°: Holzhaus in Polen

Heute führt uns unsere homify 360°-Reise nach Polen, genauer gesagt in die Nähe von Warschau, wo unsere Experten von ANONIMOWI ARCHITEKCI auf einem Waldgrundstück ein modernes, aber gemütliches Holzhaus errichtet haben. Die dunkle, warme Holzfassade passt sich ihrer waldigen Umgebung perfekt an, im Inneren spielt hingegen überraschenderweise ein anderes Material die Hauptrolle. Aber seht am besten selbst…