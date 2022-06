ChopChop – damit macht Küchenarbeit wieder Spaß!

ChopChop. wurde als eine Küche mit zwei Modulen geplant. Das eine Modul, hier links zu sehen, ist für die Vorbereitung der Speisen gedacht. Hier können Gemüse und Co. in der Spüle gewaschen und auf der Arbeitsfläche abgelegt werden. Das zweite Modul dient der speziellen Zubereitung der Speisen. Jedes Küchenmodul hat eine Länge von 1,20 Metern und eine Tiefe von 60 Zentimetern. Die Höhe kann dank zweier ineinander greifender Metallrohre im Rahmen individuell angepasst werden.

Sämtliche Küchenutensilien und weiteres Zubehör können an einem Ort griffbereit gesammelt werden. Und das Ganze kann sogar nach den persönlichen Bewegungsabläufen strukturiert werden: Gebogene Stahlelemente lassen sich mit Flügelschrauben in den Bohrungen in der Küchenwand befestigen. So kann man selbst bestimmen, wo das Geschirr oder der Schneebesen hängen und mit nur einem Handgriff erreichbar sein sollen.