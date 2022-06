Wie kann ich ein modernes Haus rustikal einrichten?

Naturfarben sind für den rustikalen Look ein Muss. Holt euch die Farbpalette dieser Materialen auch in oder, besser gesagt, an die eigenen vier Wände. Holz, Stein, Keramik und Ton sind die bevorzugten Materialien für den rustikalen Stil. Durch eine Holzverkleidung oder eine Wandverkleidung in Backsteinoptik kommt der ursprüngliche Charme auch ins moderne Heim. Aber auch unverputzte Wände und Beton harmonieren aufgrund ihrer Rohheit mit rustikaler Dekoration.

Für den farbigen Anstrich ist alles von hellen bis dunklen Erdtönen und Holztönen geeignet. Auch ein dezent eingesetztes Dunkelgrau oder Dunkelbraun passt zur rustikalen Inneneinrichtung. Ihr könnt Wände in unterschiedlichen Farben streichen und auch warme mit kalten Tönen kombinieren. Der rustikale Stil setzt auf Kontraste. Habt ihr Lust auf einen besonders glamourösen Blickfang? Extravagante Akzente könnt ihr mit Gold- oder Kupferfarbe setzen. Sowohl Gold- als auch Kupfertöne passen sehr gut zu den Naturtönen des rustikalen Stils. Dezent eingesetzt und am besten im Kontrast zu einer anliegenden Wand in anderer Farbe, wirken sie warm und edel. Seid ihr euch beim Farbeinsatz unsicher, dann fragt einen unserer Experten.