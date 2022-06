Holz gehört zu den am stärksten gefährdeten Ressourcen der Erde. Gerade die Tropenwälder sind aufgrund jahrzehntelanger Rodungen besonders bedroht. Höchste Zeit also, eine Alternative zu finden, die nachhaltig und umweltschonend ist, aber dabei sowohl optisch als auch in Sachen Langlebigkeit und Stabilität die Anforderungen genauso gut erfüllt wie Harthölzer. Die Alternative, die bereits seit Längerem groß im Kommen ist, heißt Bambus. Es handelt sich dabei um die am schnellsten nachwachsende Pflanze der Welt, die während ihres rasanten Wachstums jede Menge CO² bildet und darüber hinaus in vielen Gebieten der Erde großflächig vorkommt. Doch das Material Bambus hat noch viele weitere Vorteile: Es ist robust, langlebig, hart im Nehmen, hypoallergen und feuchtigkeitsabsorbierend. Und es lässt sich unheimlich flexibel formen und verarbeiten. Daher gibt es inzwischen zahlreiche Möbel, aber auch Wohnaccessoires und Böden, die aus dem natürlichen Rohstoff gemacht sind. Hier kommen fünf moderne, kreative und nachhaltige Wohnideen aus Bambus.