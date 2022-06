Futuristische Architektur

In diesem Ideenbuch möchten wir euch einen Eindruck von futuristischer Architektur vermitteln. Die Beispiele sind natürlich nach unserem subjektiven Geschmack ausgewählt worden. Dennoch sind bereits Tendenzen spürbar, die einen groben Trend aufzeigen. Auffällig ist, dass der Bezug zur Natur immer stärker wird und ihr in den Bauten immer mehr Raum eingeräumt wird. Sei das in der Designsprache, der Verwendung von natürlichen Materialien oder der Rücksichtsnahme auf unsere Umwelt.