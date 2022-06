Ein Bungalow der besonderen Art

Heute haben wir euch wieder einmal einen Beweis dafür mitgebracht, wie stylish und außergewöhnlich Fertighäuser sein können. Unsere Experten von Lopez-Fotodesign haben das neue LUXHAUS Musterhaus in Fellbach bei Stuttgart fotografiert und sein ausgefallenes Design perfekt in Szene gesetzt. Bei dem knapp 162 qm großen Haus handelt es sich um einen modernen Bungalow, der mit einigen raffinierten Details, großer Energieeffizienz und coolen Designideen überzeugt. Aber seht am besten selbst…