So gelingt die perfekte Deko im mediterranen Stil

Bilder oder Fotos vom Meer gehören untrennbar zum mediterranen Stil dazu. Fotos vom Sommer am Strand, rot glühenden Sonnenuntergängen oder farbigen Leuchttürmen erinnern an Urlaubsfreuden, die Fischtheke auf dem Markt oder im Restaurant an kulinarische Köstlichkeiten. Doch auch Gemälde und Bilder, Zeichnungen und Grafiken, die das Thema Meer aufgreifen, sind geeignet. Ebenso gern spielen Möwen, Ruder- oder Segelboote, Delfine und Palmen am Strand die Protagonisten an der Wand.