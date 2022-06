Sonnige Wohnung mit Meerblick

Auch die Küche verfügt über einen traumhaften Ausblick auf das Meer. Eingerichtet wurde sie in einem stimmigen Mix aus modernem Purismus und elegantem Glamour. Die weißen Hochglanzfronten wirken stylish und clean, während die Wand dahinter mit einem silbern schimmernden Mosaik ins Auge sticht. Der Esstisch mit den Stühlen passt sich farblich zwar harmonisch an, präsentiert sich in Sachen Design aber deutlich üppiger und opulenter als der Rest der Einrichtung. Als Eyecatcher dienen die runden Hängeleuchten in glänzendem Kupfer.