Kreative Kinderzimmerideen

Stofftiere, Rasseln, Schlüsselringe, Bälle – Babys haben so einiges an Spielzeug. Mit der kreativen Kinderzimmeridee Hängrum von SPOD könnt ihr die „Top Five“ eurer Kleinsten mit Hilfe von Textilbändchens an dem Holzrahmen befestigen. Der Rahmen ist in Sekunden aufgebaut und lässt sich ganz einfach überall mit hinnehmen. Er besteht aus finnischem Birkensperrholz mit verstärkten Fasern und einer dünnen, ökologisch hergestellten Melaninbeschichtung.