homify 360°: Einfamilienhaus in Langenfeld

Bei der Umsetzung des Projekts bestand die Anforderung, das neue Haus im Erscheinungsbild an die Umgebung der Siedlung anzupassen. So entstand in einer Bauzeit von nur sechs Monaten ein konventionelles, kostenoptimiertes Satteldachhaus mit 345qm Nutzfläche, das sich nahtlos in die Nachbarschaft eingliedert.