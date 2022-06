Außergewöhnliche Altbauerweiterung in Berlin

In der Choriner Straße in Berlin haben unsere Experten von HAB – Hoyer Architekten Berlin ein ziemlich außergewöhnliches Projekt umgesetzt. Es handelt sich dabei um einen modernen Anbau an einen Gründerzeitaltbau, der über einer Durchfahrt praktisch zwischen zwei Häuser gehängt wurde. Da Bilder bekanntlich mehr sagen als Worte, zeigen wir euch am besten einfach die Fotos dieses beeindruckenden Projekts. Dazu gibt es einige interessante Hintergrundinformationen.