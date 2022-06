homify 360°: Umbau eines denkmalgeschützen Ensembles

Das Ensemble am See blickt auf eine abwechslungsreiche und spannende Geschichte zurück. Im Jahr 1874 wurde das Projekt als Villa am Hang mit Seeblick geplant, später als Casino eingerichtet, dann erneut bewohnt, bevor das Grundstück mit Bootsanleger schließlich von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes und danach von einer Schule genutzt wurde. In den Jahren 2010 und 2011 haben unsere Experten das Anwesen wieder in seiner ursprünglichen Großzügigkeit hergestellt. Dafür wurden neuzeitliche Einbauten entfernt, die Räume wieder in Proportion entworfen und durch angemessene Elemente bereichert.