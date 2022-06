Die 10 schönsten Waschtische

Wenn ihr euren liebsten Waschtisch gefunden habt, solltet ihr ihn auch gebührend in Szene setzen – und das klappt am besten mit der richtigen Beleuchtung. Dieser Waschtisch wurde beispielsweise in die Wand eingelassen. Das Design des Schranks ist an sich schon ein schöner Hingucker. Die umlaufende LED-Beleuchtung des Spiegelschranks und die mit LED Spotlights beleuchtete, abgehängte Decke sorgen dafür, dass der moderne Waschtisch optimal inszeniert wird.