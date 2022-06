Für unser Klima: 5 x Inspiration für grüne Dächer

Wir haben es wohl J.R.R. Tolkien und Peter Jackson zu verdanken, dass die meisten von uns beim Stichwort grün bewachsene Dächer an das Auenland denken, wo die Hobbits in ihren gemütlichen Höhlen das Leben genießen. Aber tatsächlich finden sich Dachbegrünungen nicht nur auf Hobbithöhlen und anderen Behausungen in Mittelerde. Solche Grasdächer kommen immer mehr in Mode – auch auf modernen und zeitgenössischen Designergebäuden. Denn sie tun nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sie wirken sich auch positiv auf das Wohnklima aus, reduzieren Kühl- und Heizkosten, filtern Schadstoffe aus der Luft und Verunreinigungen aus dem Wasser und ganz nebenbei sehen sie auch noch so richtig gut aus, wie unsere folgenden Beispiele zeigen.