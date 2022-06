Übernachten im Vogelhäuschen

Übernachtungen im Zelt haben langsam aber sicher an Reiz verloren und ein normales Hotel kommt erst recht nicht in Frage? Dann dürfte euch diese ausgefallene Übernachtungsmöglichkeit in den Niederlanden gefallen. In Vlaardingen, einer Stadt in der Provinz Südholland, könnt ihr nämlich in einem Vogelhaus übernachten. Ob das gemütlich sein kann und so ein XXL-Vogelhaus von innen aussieht, haben wir uns mal genauer angesehen…