Farbenfrohe Wohnung in Portugal

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf den dezentesten Raum der Wohnung, den Flur. Hier kommen keine Knallfarben zum Einsatz, sondern lediglich ein dezentes Mintgrün an der Wand. Auch der Streifenteppich hält sich farblich ungewohnt zurück. Dafür kommen die modernen Lampen an der Decke und die Vase mit den exotischen Blumen umso besser zur Geltung. Auch hier greifen Dekoelemente wie die Überseekoffer und das asiatische Bild an der Wand das Thema Reiselust und Exotik gekonnt auf.