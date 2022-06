homify 360°: Haus am See in Brasilien

Und somit wären wir beim absoluten Highlight des Hauses – dem stylishen Infinity-Pool, der am Ende der Terrasse fließend in den See überzugehen scheint. Hier kann man entspannt im Wasser plantschen, sich an heißen Tagen Abkühlung verschaffen und dabei den eindrucksvollen Blick über den See und die Umgebung genießen.