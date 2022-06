Haus am See mit fantastischer Einrichtung

Heute besichtigen wir ein wunderschönes Haus am Starnberger See in Bayern. Das Wohnhaus wurde bereits im Jahr 1918 von dem Landschaftsmaler Erich Lasse gebaut. Der akademische Kunstmaler nutzte die ländliche und ruhige Lage am See als Zufluchtsort in der Natur und Inspirationsquelle für seine Bilder.

Im Laufe der vielen Jahrzehnte wurden etliche bauliche Veränderungen an dem Haus vorgenommen und es hatte seinen einstigen Charme längst verloren. Die neuen Besitzer, eine junge Familie, beauftragten das Architekturbüro Spandri Wiedemann Architekten, um die verschachtelte Struktur zu optimieren und gestalterische Ordnung zu schaffen, um ein offenes und freundliches Wohnen zu ermöglichen. Der Wunsch der Bauherren war ein modernes Haus, das jedoch keinen modischen Trends unterliegt.