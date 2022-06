Möbel selbst dekorieren – so geht's!

Do it Yourself , ein wachsender Trend, der auch in der Möbelgestaltung durchaus gefragt ist. Denn Möbel selbst dekorieren bedeutet, jedem einzelnen Einrichtungsinventar seine persönliche Note zu schenken, sich Zeit für Kreativität zu nehmen und am Ende den Nutzen des selbst Kreierten zu erkennen und hochwertiger zu bewerten. Wenn man einmal anfängt kleine Gegenstände umzugestalten oder sogar zu erschaffen, kann es schnell passieren, dass sich aus so einem Hobby eine Leidenschaft entwickelt und bald die gesamte Wohnung von selbst entworfenen Möbelstücken erstrahlt. Hilfe finden wir dabei überall, ob Bauanleitungen im Internet, Inspirationen zum Kleben und Malen oder eine große Community, die den Austausch von wertvollen Tipps zur Verfügung stellt. Wer seine Möbel selbst gestaltet, verleiht diesen nicht nur mehr Charme, sondern verwandelt jedes Stück zu einem Unikat, das mehr als nur eine Geschichte zu erzählen hat. Mit diesen sechs Ideen zeigen wir euch, wie man Möbel selbst dekorieren kann und auf welche Materialien bei der Herstellung zu achten ist.