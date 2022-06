Wohntextilien: Schöne Stoffe

Textilien sind unverzichtbare Accessoires, wenn es darum geht, Farbe und Leben in die Bude zu bringen. Mit bunten Kissen, gemusterten Teppichen und fröhlichen Vorhängen kann man das Erscheinungsbild eines Raumes komplett verändern. Für den Wow-Faktor und ein stimmiges Ganzes ist es jedoch wichtig, nicht einfach blind Farben, Formen, Muster und Materialien zu mixen, sondern dabei dennoch ein Konzept im Hinterkopf zu behalten. Wilde Muster-Mixe funktionieren zum Beispiel nur, wenn man sich dabei auf einige Farben beschränkt und die unterschiedlichen Muster dann auch in genau den gleichen Schattierungen in Szene setzt.