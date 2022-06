Weiß Wohnen

In seinem Schlafzimmer will man sich fallen lassen. Genau deswegen sollte dieser Raum auch immer besonders viel Ruhe ausstrahlen! Und das schafft man in erster Linie mit einem stimmigen Design – dabei tragen klare Formen und kuschelige Textilien zur Wohlfühl-Atmosphäre bei. Wichtig ist jedoch vor allem, dass man ein Farbkonzept hat, an das man sich auch dauerhaft hält - das können Pastelltöne genauso gut wie verschiedene Grauabstufungen sein. Oder man hält sein Schlafzimmer eben komplett weiß – Tagträume garantiert!