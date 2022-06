Luxus-Design-Apartments für einen entspannten Urlaub

Im Rahmen unserer Themenwoche Urlaub und Entspannung haben wir bereits einige Projekte unserer Experten gezeigt, die in der homify-Redaktion für großes Fernweh gesorgt haben. Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, haben wir aber noch einen ganz besonderen Leckerbissen für all diejenigen unter euch, die sich nicht entscheiden können zwischen Hotelurlaub und Urlaub im Ferienhaus. In den Luxus-Design-Apartments des Hotels Villa Belvedere auf Sizilien geht beides. Denn wer sich als Gast eines der wunderschönen Apartments mietet, die von unserer Expertin Beatrice Pierallini ausgestattet wurden, hat zum einen die ruhige und exklusive Abgeschiedenheit und die ungestörte Privatsphäre einer Ferienwohnung, kann aber zum anderen alle Annehmlichkeiten des nahegelegenen Hotels in Anspruch nehmen, wie Zimmerservice, Pool- und Restaurantnutzung und viele weitere Vorzüge. Kurzum: Hier seht ihr das perfekte Feriendomizil.