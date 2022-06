Wunderschöne Altbauwohnung in Berlin

Schwarz zu Weiß. Dunkel zu Hell. Der Eingang spielt mit Gegensätzen, die sich magisch anzuziehen scheinen und trotz der Kontraste ein stimmiges Gefüge schaffen. Dies spiegelt sich in der Wahl der Farben, Materialien und Möbel wider. Insbesondere die Möbel sind ein wichtiges Thema im Flur. Da dieser Bereich befreit werden muss, um ihn auch in hektischen Situationen als Verkehrsfläche nutzen zu können. Eine Überfüllung ist daher sehr unproduktiv für den natürlichen Wohnfluss. Die Innenarchitektinnen schufen mit scheinbarer Leichtigkeit den Spagat zwischen Funktionalität und klassischer Designsprache hier im Entrée. Besonders schönes Detail ist die Garderobe: Hier wurden an einem Haken in der Decke viele schwarze Bänder befestigt. An das Ende wurden Kleiderbügel in eine Schlaufe gehängt, sodass ein minimalistisches Garderobenmobile entstand.