Moderne Villa mit Pool

Beim Stichwort Villa mit Pool denkt ihr an unerreichbare Traumhäuser irgendwo in südlichen Gefilden? Falsch gedacht. Den Traum kann man sich auch hier in Deutschland erfüllen. Unsere Experten von DG/D Architekten haben für ihre Kunden dieses Einfamilienhaus in Hessen gebaut – mit 450 m² Wohnfläche, Garten, Außenpool und einem durch und durch modernen Erscheinungsbild.