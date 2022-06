Modernes Haus mit ungewöhnlichem Highlight auf dem Dach

So sieht das Haus von der Garten- und Wasserseite her gesehen aus. Bei der Planung des Projekts gab es die Anforderung, die gesamte Breite des Grundstücks auszunutzen und das Gebäude in die Horizontale zu ziehen anstatt in die Höhe zu bauen. Die großen Glasfronten ermöglichen einen atemberaubenden Kanalblick in so gut wie jedem Raum des Hauses. Aus dieser Perspektive sieht man auch gut den Glaskubus auf dem Dach, in dem sich der Eingang befindet. Vom Wasser aus erinnert dieses Detail tatsächlich an das Licht eines Leuchtturms. Und nicht nur das: Es leuchtet nachts wirklich! Und zwar in verschiedenen Farben, denn die Konstruktion ist mit einem Barometer ausgestattet. So leuchtet der Kubus bei gutem Wetter grün und sobald das Wetter umschlägt rot, um vorbeifahrende Schiffe vor aufziehendem Regen oder einem bevorstehenden Unwetter zu warnen.