Cooles Einfamilienhaus in Baden-Württemberg

Die deutschen Bauherren setzen den Fokus in Eigenheimen immer öfter auf das Badezimmer. Auch hier ist unverkennbar, dass das Bad eine gesonderte Stellung bei den Bewohnern einnimmt. Die ovale, freistehende Wanne wurde vor ein Fenster gesetzt, sodass nicht nur das warme Wasser, sondern zusätzlich auch der wunderbare Blick über die Felder zur Entspannung beiträgt. Die Handtuchheizung fügt sich bestens in das vorherrschende Farbkonzept ein, das äußerst dominant ist. Für die Wände wurden schwarze Natursteinfliesen verwendet, die sehr edel wirken. Dazu gestellt sich der PVC-Boden in Holzoptik.

