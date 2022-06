Wandfarben mit Wumms

Kaum etwas beeinflusst die Wirkung eines Zimmers so immens wie die Farbe an der Wand. Helle Töne lassen kleine Räume größer wirken, leuchtende Farben sorgen für eindrucksvolle Akzente, Muster bringen Leben in die Bude. Wir lassen heute mal cleanes Weiß und dezentes Beige, gedämpftes Grau, Vanillegelb und zarte Apricottöne hinter uns und widmen uns stattdessen Wandfarben, die so richtig knallen. Sonnenblumengelb, Tomatenrot, Limettengrün: Die Farbe verrät viel über denjenigen, der sie ausgewählt hat und verleiht jedem Raum Persönlichkeit und Charakter.