Villa mit vielen Pluspunkten

Auf knapp 500 Quadratmetern Wohnfläche leben, oder besser gesagt residieren zwei Personen in einer Villa aus den späten 1950er-Jahren. Eingebettet in einen wunderbaren Park bietet der riesige Bau, neben einer Sauna und einem Pool, alles was das Herz begehrt.

Die Experten von Corneille Uedingslohmann Architekten planten die Umgestaltung der Villa im Innenraum und schufen ein Gebäude, das moderne Ansprüche mit historischen Elementen der Nachkriegsarchitektur kombiniert.