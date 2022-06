Hochmodernes Wohnhaus der ganz besonderen Art

Sowohl in der Bauweise als auch in der Farbigkeit ist der Treppenbereich geprägt durch geometrische Elemente, für die eine Gestaltung in Schwarz, Hellgrau und Weiß vorgesehen wurde. Das schafft einen skulpturalen Effekt und sorgt gleichzeitig für eine optische Täuschung. Von dieser Perspektive aus nämlich wird der Eindruck erweckt, als würde die Treppe mit der obersten Stufe enden, ohne in das darüber liegende Stockwerk zu führen.