Moderne Traumvilla

Unter dem perfekten Traumhaus stellt sich jeder etwas anderes vor, aber das Konzept einer modernen Villa mit Pool, großen Fenstern, viel Platz und einem fantastischen Ausblick aufs Meer kommt wohl für viele Menschen dem Idealbild schon sehr nahe. Ein solches Haus haben wir euch heute mitgebracht. Es stammt aus der Feder unserer portugiesischen Experten von JPS Atelier und steht in der Kleinstadt Oeiras in der Nähe von Lissabon. Durch die erhöhte Lage des Grundstücks verfügt das Gebäude über einen grandiosen Panoramablick über die Umgebung bis hin zum Meer und auch in Sachen Design und Komfort hat die Villa so einiges zu bieten. Hier kommen die beeindruckenden Bilder zum Projekt.