Ein einzigartiges Haus

Auch das Badezimmer des Hauses hebt sich von dem ab, was man zurzeit in modernen Villen so findet. Zwar steht auch hier eine schnörkellose Formensprache und hochwertige Materialität im Vordergrund, aber die Kombination aus dunklem Holz und grauem Naturstein ist etwas Besonderes. Die Fenster und der große Spiegel lassen den Raum optisch großzügig und hell wirken, auch wenn auf das sonst so beliebte Weiß fast völlig verzichtet wurde.