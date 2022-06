Wie kann ich meine Küche rustikal einrichten?

Wer über ausreichend Platz verfügt, sollte seine rustikale Küche in jedem Falle um eine gemütliche Ess- und Sitzecke erweitern. Diese lädt nicht nur die ganze Familie zum Essen an einem Platz ein, sondern erfüllt zudem auch hohe Erwartungen, wenn es um eine ansprechende Raumgestaltung geht. Bei der Wahl des passenden Ortes für eure Sitzecke solltet ihr in jedem Falle darauf achten, dass ihr, wenn möglich, in Zukunft bei einfallendem Tageslicht frühstücken könnt. Eine breite Fensterfront ist zu schade, um nicht mit Hilfe einer ansprechenden Essecke gekonnt in Szene gesetzt zu werden. Gerade eine rustikale Küche bzw. eine Küche im beliebten Landhausstil lebt von der Summe an positiven optischen Eindrücken, die auf die Bewohner einrieselt. Überlegt euch daher bei der Suche nach dem passenden Essplatz, wo ihr bzw. eure Gäste sich am wohlsten fühlen würden. Klassischerweise entscheiden sich die meisten Menschen bei der Wahl ihres Esstisches für ein Modell aus Holz. Dieses erweist sich nicht nur als überdurchschnittlich stabil, sondern passt sich zudem den restlichen Materialien in der rustikalen Küche weitestgehend an und schafft somit ein stimmiges und harmonisches Bild. Blumen aller Art kommen auf einem großen Holztisch in einer Vase im Landhausstil selbstverständlich noch besser zur Geltung.