7 x purer Minimalismus zum Verlieben

Wir nehmen euch mit zu einer minimalistischen Villa in der Nähe der niederländischen Stadt Eindhoven. Der Bau fällt durch seine helle, transparente Gestaltung sofort ins Auge. Verantwortlich für den Entwurf sind die Experten von CKX Architekten. Am Rande von Eindhoven realisiert, ist das Haus perfekt auf die Bedürfnisse eines jungen Paares mit zwei kleinen Kindern zugeschnitten. Die Bewohner wollten ein modernes Äußeres, eine klare Formgebung und helle Transparenz. Wie das genau aussieht, schauen wir uns jetzt an.