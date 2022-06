Moderne Luxusresidenz

Die Architektur ist eine Kunstform, die zwar auf wissenschaftlichen Fakten und Vorgaben beruht, aber doch erst durch das kreative Spiel mit Materialien, Farben und Formen so richtig zum Leben erweckt wird. Und um uns diese Magie näherzubringen, ist eine weitere Kunst mit technischem Hintergrund nötig – die Fotografie. Deshalb stellt homify nicht nur eine Plattform für Architekten und Designer dar, sondern auch für Architekturfotografen, welche all die beeindruckenden Projekte und Immobilien stets ins richtige Licht rücken und optimal in Szene setzen. Einer davon ist Lyssandro Silveira, der das moderne Luxusdomizil abgelichtet hat, das wir euch heute zeigen wollen. Viel Spaß mit den beeindruckenden Bildern.