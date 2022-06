Wie kleine Esszimmer optisch größer wirken

In einem kleinen Raum mit wenig Stellfläche bieten sich die Wände hervorragend als zusätzlicher Stauraum an. Regalbretter in den unterschiedlichsten Größen können sich maßgeschneidert die ganze Wand entlangziehen und jede noch so kleine Ecke mit zusätzlichem Stauraum füllen. In Hängeregalen haben neben Büchern und Bildern Teller und Tassen Platz. Wer mit besonders viel Kleinkram zu kämpfen hat, kann diesen in Regalen an der Wand in Kisten oder Körben unterbringen. Oder sie kommen gleich in knallige Boxen, die direkt an die Wand geschraubt sind. Damit spart man sich zusätzliche Schränke und Kommoden und hat trotzdem Ordnung und Übersichtlichkeit im kleinen Esszimmer. Eine weitere praktische Möglichkeit, Stauraum zu schaffen, sind Haken in allen Größen und Ausführungen. An großen Wandhaken lassen sich Klappstühle platzsparend aufhängen. An dekorativen Kleiderleisten finden Jacken, Schlüssel und sogar Kellen oder Kochschürze Platz.