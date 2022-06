Modernes Einfamilienhaus im Kasten-Look

Hochwertige Materialien wurden auch in der Küche verwendet und farblich hat man sich auf maximal drei Töne beschränkt. Das Herzstück des Hauses gibt ein strahlendes Ganzes ab. Dafür sorgen die glänzenden Verkleidungen der Schränke in einem gesetzten Grauton sowie die spiegelnde Fläche des Esstisches in Schwarz. Hingegen wurden die Stühle in einem matten Creme gewählt, was einen gelungenen Kontrast bildet. Der Verzicht auf jegliche Accessoires unterstreicht die minimalistische und pure Einrichtung des Hauses.