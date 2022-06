Vorher-Nachher: Renovierung eines Hauses aus den 1920ern

Vorher-Nachher-Projekte sind immer spannend, vor allem dann, wenn sie eine Verwandlung zeigen, die so auch am eigenen Zuhause vollbracht werden könnte. Wir zeigen euch heute die Renovierung eines deutschen Einfamilienhauses aus dem Jahre 1924. Obwohl es auf den ersten Blick in einem relativ guten Zustand schien, wurde einiges verändert, ohne dass der alte Charme des Gebäudes verloren ging. Dafür wurden gezielte Einzelmaßnahmen vorgenommen, die das Haus wieder in den bestmöglichen Zustand brachten, ohne es komplett zu verändern.

Die Bauherren wünschten sich eine bessere Isolierung sowie den Ausbau des Dachgeschosses. Auch eine neue, moderne Inneneinrichtung wurde gewünscht. Wie unsere Experten von 28 Grad Architektur GmbH diese Wünsche umsetzten sowie alle Vorher-Nachher-Bilder seht ihr in der folgenden Bildstrecke. Viel Spaß!