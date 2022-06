Flexibel Wohnen mit Living in a box

Diese Aufnahme beweist, wie traumhaft das Leben in einem der Wohnmodule sein kann. Neben all dem Ausstattungsluxus ist es auch die mögliche Nähe zur Natur, die den Charme des Wohnkonzepts ausmacht. Dank der Glasfronten hat man einen uneingeschränkten Blick in die Umgebung. Auch in diesem Raum ist jedes Möbelstück exklusiv ausgewählt und aufeinander abgestimmt.

Wer sich so etwas auch für seine vier Wände im Wohnmodul wünscht, wird sich darüber freuen, dass die Inneneinrichtung sogar mit ins Konzept gehört und speziell auf den Kunden abgestimmt wird.