Wie kann ich mein Zuhause vegan einrichten?

Die bekannteste Wolle wird von Schafen gewonnen, sogenannte Schafwolle. Schafe müssen nicht, wie meistens von uns angenommen, von Menschenhand geschoren werden. In freier Wildbahn schuppern sich die Tiere an Bäumen oder auf dem Boden, um ihre Wolle auszudünnen. In Gefangenschaft werden die Tiere stark gezüchtet, um ihr Wollwachstum zu steigern. In Deutschland sind die Kosten für Wollverarbeitung so hoch, dass sich normal-sterbliche Menschen das Endprodukt kaum leisten können. Die meiste Wolle wird derzeit in Australien hergestellt, wo die Schafe von Wanderarbeitern geschoren werden. Diese werden nicht nach Arbeitsstunden bezahlt, sondern nach der abgeschorenen Wollmenge. Die Schafe werden an den Beinen gepackt und mit einem elektrischen, scharfen Rasierer geschoren. Durch Zeitdruck getrieben, wird besonders schnell gearbeitet, ohne auf die Schafe Rücksicht zu nehmen. Blutige Stellen und offene Wunden sind nur Eines, was die Tiere beim Scheren ertragen müssen. Der Lärm der Rasierapparate macht den Schafen Angst und weckt einen Fluchttrieb, dem sie eingeklemmt natürlich nicht nachgehen können.

Teppiche und Decken mit echter Wolle haben in einem veganen Haushalt demnach nichts zu suchen. Es gibt viele, schöne Modelle aus Kunstfasern oder Naturmaterial wie Bast, die jedes Wohnzimmer sofort gemütlicher und wohnlicher machen.