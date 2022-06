Maisonette-Wohnung in Potsdam

Das Esszimmer wurde vor einer Fensterfront angesiedelt. Die großen Öffnungen sorgen für eine größtmögliche natürliche Belichtung der Zone. Beginnt es zu dämmern, wird mithilfe von drei Leuchten, die auf unterschiedlichen Ebenen hängen und verschiedene Formate aufweisen, künstliches Licht geschaffen. Rustikale Materialien und mädchenhafter Charme reichen sich in dem Konzept des Interieurs die Hand. So wurde Wände in einem lebendigen Pinkton gestaltet. Dem gegenüber steht der rustikale, hölzerne Tisch mit seinem massiven Untergestell. Gesäumt wird der Tisch von vier gepolsterten Stühlen. Einen wahren Eyecatcher stellt die Wand dar, die mit weißen Bilderrahmen behangen wurde und Motive von kleinen Booten zeigt. Das Bildthema variiert in jedem Rahmen minimal und erfährt dadurch Lebendigkeit, trotz der strengen Formation.