homify 360°: Holzhaus am See

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch: ein wunderschönes Haus am See. Gebaut wurde dieses Schmuckstück von dem Wiener Büro Architekten Alexander Diem. Der Architekt leitet seit 2011 sein eigenes Büro und fokussiert sich in seiner Arbeit auf Baukultur. In seinen Entwürfen nimmt das Thema Privatheit eine explizite Stellung ein, die er in den Mittelpunkt rückt. Eben diesen Leitfaden realisierte der Architekt in dem Haus am See.