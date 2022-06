homify 360°: Sanierung eines Wohnhauses in München

Auch im Rückgebäude wurde saniert, was das Zeug hält – herausgekommen ist hier ebenfalls eine neue, moderne Innenarchitektur mit einer dezenten Einrichtung. Eine Wendeltreppe führt in den ausgebauten Bereich, der dank weißer Wände sowie hellem Holz hell und frisch wirkt. Die Wände zieren einzelne gerahmte Bilder, ein cremefarbener Teppich sorgt für Gemütlichkeit. Durch die großzügigen Oberlichter wird der gesamte Bereich in natürliches Licht getaucht.