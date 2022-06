DMY – International Design Festival 2014

Flowers for Slovakia (kurz: F4SK) ist ein besonderes Projekt für herausragende Studenten, die sich bereits einmal zusammenfanden und das erfolgreiche Design-Projekt Handle with Care kreierten. Die aktuelle Designsammlung Lost and Found by Vitra wurde wiederum von Ausnahme-Design-Studenten geschaffen und basiert auf der Kombination authentischer historischer slowakischer Möbel mit der unverwechselbaren Ästhetik der Möbelkreationen der Firma Vitra. Die Poetik slowakischer Volkskunst und Handwerk und Design gehen so Hand in Hand und bescheren uns außergewöhnliche Eindrücke mit politisch-sozialer Relevanz. Aufgabe und Ziel war es schließlich, das slowakische Kulturerbe in eine für alle verständliche Sprache zu übersetzen. Und das ist den diesjährigen Gewinnern des DMY-Sonderpreis in der Kategorie Exhibitor fraglos gelungen!