5 einfache Garderoben Ideen

Wer kennt sie nicht? Die ewige nicht endend wollende Suche nach dem Schlüssel, kurz bevor man das Haus verlässt. Die Designer von Bloqform setzten dieser nervenraubenden Aktion nun ein jähes Ende mit der Gestaltung des kleinen magnetischen Schlüsselboards Konkret.

Für viele von uns ein Must-Have einer vollständigen Garderobe. Der Name ist hier Programm und leitet sich von dem englischen Begriff concrete ab, das zu Deutsch Beton bedeutet. Vier in das Brett eingelassene Magneten führen dazu, dass der Schlüssel von nun an einen festen, unverrückbaren Platz hat.

Jedes Teil ist ein Unikat, da diese aufwendig per Hand gegossen werden und dadurch unter Umständen unterschiedliche Strukturen entstehen können. Konkret hat eine gegossene Vertiefungen auf der Rückseite, so kann das magnetische Betonbrett mithilfe von Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden.

Weitere Anregungen zu Beton findet ihr in dem Ideenbuch: Wohnaccessoires aus Beton