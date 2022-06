7 ausgefallene Ideen für's Bad

Klein GmbH & Co. KG

Die Farbe Schwarz für die Einrichtung eines kleinen Raums zu nutzen, ist mutig. In diesem Fall wird der Mut allerdings durchaus belohnt. Das Team von Klein GmbH & Co. KG entschied sich bei der Gestaltung dieses Bads für schwarze Sanitärmöbel und Accessoires. Warum diese schwarzen Einrichtungsgegenstände trotzdem elegant und nicht erdrückend wirken? Dank der weißen Wände und dem Boden mit hellen Feinsteinzeug-Fliesen in Dielenoptik erhält der Raum einen angemessenen, freundlichen Kontrast.