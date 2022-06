Die Wohnung eines Jazz-Fans

Bei der Einrichtung unseres Zuhauses spielen nicht nur persönliche Vorlieben in Punkto Möbel, Stil und Farbgestaltung eine Rolle. Nein, wir wollen unserer Wohnung natürlich auch eine individuelle Note verleihen und unserer ganz eigenen Persönlichkeit darin Ausdruck verleihen. So setzen zum Beispiel Hobbyfotografen ihre Lieblingsfotos in Szene, während Leseratten sich zwischen vollgestopften Bücherregalen am wohlsten fühlen und Weltenbummler von jeder ihrer Reisen tolle Deko-Accessoires mit nach Hause bringen. Unsere Experten von Ametrica Interior hatten die Aufgabe, die kleine Wohnung eines großen Jazz-Fans nicht nur so zu gestalten, dass sie möglichst weitläufig wirkt, sondern auch so, dass sich die Leidenschaft zur Musik in der Einrichtung widerspiegelt.