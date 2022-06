homify 360°: Einfamilienhaus in Berlin-Pankow

Wie also wurde das Problem gelöst, mit dem sich die Bauherren konfrontiert sahen? Um Privatsphäre und Ruhe trotz einer dichten Bebauung zu erhalten, kamen die Architekten auf die Idee, den Baukörper auf der Südseite mit einer großzügigen Terrasse einzuschneiden. Dieser Einschnitt führt dazu, dass viel natürliches Licht ins Innere des Hauses dringt, ohne dass dafür große Fensteröffnungen, die zu den Nachbarhäusern blicken, nötig wären. Um diesen Effekt zu verstärken, wurden alle Räume auf dieses Zentrum ausgerichtet. So wird das Gebäude zu einem in sich geschlossenen Komplex, der von der Umwelt abgeschirmt ist. Dank Oberlichter sowie der verglasten Terrassenfront erhalten die Natur und das Sonnenlicht dennoch Einzug in den modernen Neubau.